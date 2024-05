Uruguay - Bielsa convoca un giocatore dilettante per l’amichevole con il Costa Rica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 6 maggio 2024) Scelta piuttosto singolare del ‘Loco’ Marcelo, che in occasione delcontro il, in programma il prossimo 1° giugno, hato un calciatore. Si tratta del 24enne Walter Domínguez, attaccante della Juventud de Soriano che ha segnato ben 57 gol in 39 gare. “E’ stata una sorpresa. Non me l’aspettavo, ma sono davvero contento” ha spiegato il ragazzo. C’è da dire però che la scelta dinon è stata del tutto folle, ma in parte anche necessaria dato che – in virtù degli impegni in Copa Libertadores e Copa Sudamena – non ha potutore i calciatori di Nacional, Penarol, Liverpool, Racing e Danubio. SportFace.