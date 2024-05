Uomini e Donne spoiler della settimana | epilogo per Ida e Mario - dure liti

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 6 maggio 2024) Nel corso, che va dal 6 al 10 maggio aassisteremo a svariati colpi di scena. In molti riguarderanno il percorso di Ida Platano, ma non solo. Ci saranno momenti particolarmente concitati anche per quanto riguarda il Trono Over. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà. Caos al trono di Ida Platano: la decisione suLe anticipazioni di questadirivelano che Ida Platano si assenterà nel corso di alcune puntate. La donna manderà un filmato ai suoi corteggiatori nel quale dirà di non nutrire fiducia per nessuno dei due.Cusitore l’ha delusa poiché non le ha voluto fornire il cognomedonnasegnalazione, mentre Pierpaolo ...