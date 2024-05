Uomini e Donne - ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

(Di lunedì 6 maggio 2024)continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, lainedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire latrasmessadi consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla insfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità.ladie ...

Uomini e Donne , Puntata di Oggi : Marcello e Jessica chiudono, mentre Cristiano torna protagonista e riceve molti attacchi per il suo comportamento, e per il bacio a Serena! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne , si è parlato di nuovo di ...

Sarà che nelle ultime settimane Uomini e Donne ci ha abituati fin troppo bene, ma ho trovato la puntata odierna incredibilmente sottotono. Cioè, anche nei giorni scorsi come oggi si parlava di interazioni posticce tra persone a cui non sbatte ...

Uomini e Donne: anticipazioni puntata di lunedì 6 maggio! Ida non si presenta in studio - Uomini e donne: anticipazioni puntata di lunedì 6 maggio! Ida non si presenta in studio - Ecco cosa dobbiamo aspettarci di vedere nella nuova puntata del dating show più seguito della Tv italiana: a quanto pare Ida Platano non sarà in studio!

Daniele Paudice e Gaia Gigli si conoscevano prima di Uomini e Donne/ Spunta l’indiscrezione bomba - Daniele Paudice e Gaia Gigli si conoscevano prima di Uomini e donne/ Spunta l’indiscrezione bomba - Daniele Paudice e Gaia Gigli si conoscevano già prima di incontrarsi nello studio di Uomini e donne Spunta la clamorosa indiscrezione.

Uomini e Donne, il tronista Daniele Paudice conosceva già Gaia Gigli Il dettaglio social non è sfuggito - Uomini e donne, il tronista Daniele Paudice conosceva già Gaia Gigli Il dettaglio social non è sfuggito - Il trono di Daniele Paudice sta per volgere al termine. Oggi, 6 maggio, secondo le talpe del programma di dating show di Uomini e donne, dovrebbe registrarsi la puntata in cui il giovane ...