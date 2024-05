Uomini e Donne - anticipazioni 6 maggio | Ida non c’è Cosa sarà successo?

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 6 maggio 2024): la puntata di oggi comincerà parlando di Ida Platano, Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Ci saranno subito tensioni! Poi la tronista stupirà i corteggiatori. Non mancherà una parte dedicata a dame e cavalieri del Trono Over.: i video “della discordia” e il clamoroso annuncio Maria De Filippi @(foto da Facebook)L’appuntamento di “” che vedremo questo pomeriggio inizierà con un video in cui Ida Platano, al termine di una puntata, andrà nel camerino di Mario Cusitore, per chiedergli come si chiami di cognome la donna misteriosa con cui sarebbe uscito dal Bed&Breakfast. Il ...