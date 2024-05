Un’ondata arancione Alcione - l’Arena è già casa | Giocheremo in Serie C puntando sui nostri giovani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Dal Centro Kennedy alBrera, l’festeggia il trionfo del suo calcio "pane, salamella e professionismo", come dice Giulio Gallazzi, uno dei due presidenti che hanno reso realtà il sogno di fare il balzo tra i professionisti. Un popoloche per la prima volta potrà assaporare laC, grazie alla promozione appena centrata. Prima della gara contro il Vado, nella quale il risultato ha importanza solo per la corsa ai playoff degli ospiti, la società rende omaggio a tutte le componenti del club. Va indietro nel tempo, quando Gallazzi consegna una targa a Ernesto Pellegrini, suo illustre predecessore, il secondo nella storia degli orange a rivestire la carica di massimo dirigente. Omaggia, consegnando medaglie per tutti, le formazionili che hanno vinto il campionato ...