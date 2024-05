Manca solamente il via libera, ma ormai l'esercito israeliano è pronto ad invadere Rafah . L'Idf ha informato il governo che le sue forze hanno completato i preparativi per una invasione della città e che la data ora dipende dal gabinetto di ...

Berlino richiama ambasciatore da Mosca per consultazioni - Berlino richiama ambasciatore da Mosca per consultazioni - L'ambasciatore tedesco in Russia è stato richiamato a Berlino per consultazioni per una settimana. È questa la reazione alla scoperta dei cyberattacchi russi all'SPD resi noti la settimana scorsa dal ...

Unicef, rischi catastrofici per i 600mila bimbi di Rafah - Unicef, rischi catastrofici per i 600mila bimbi di rafah - L'Unicef avverte che un assedio militare e un'incursione a rafah comporterebbero rischi catastrofici per i 600.000 bambini che attualmente si rifugiano nell'enclave. (ANSA) ...

Gaza, Unicef: per i 600mila bambini di Rafah non c’è un posto sicuro - Gaza, Unicef: per i 600mila bambini di rafah non c’è un posto sicuro - “Con assedio militare e incursione rischi catastrofici” ROMA – Con l'aggravarsi della crisi umanitaria nella Striscia di Gaza, l'Unicef avverte che un assedio militare e un'incursione a rafah ...