Una corona a forma di aureola - le beachwaves con i ricci che ricordano i tempi di Material Girl Madonna nell' ultimo concerto è già leggenda

(Di lunedì 6 maggio 2024) Unica, inarrestabile, biondissima, divina. La 65ennesale sul palco di Rio de Janeiro per l’ultima tappa del Celebration Tour. Protagonisti indiscussi, i due hair look che non dimenticheremo. Soprattutto quello con lada divina pop, ma anche quello in omaggio alla sua eterna musa Marilyn Monroe.da record: oltre un milione e mezzo di persone la celebrano a Copacabana X ...

Grumo Nevano . Un anno speciale per la comunità parrocchiale della Parrocchia della Madonna Buon Consiglio a Grumo Nevano , guidata da Don Raffaele Pagano. Per la prima volta 20 anni fa il quadro della Vergine del Buon Consiglio veniva dipinto, ...

Tradizione, cultura e convivialità alla tradizionale fiera della Madonna degli Uliveti - Tradizione, cultura e convivialità alla tradizionale fiera della madonna degli Uliveti - Dopo la messa dedicata ai lavoratori, una corona di alloro é stata deposta sotto al monumento dedicato alla nobiltà del lavoro umano.

Madonna, è record in Brasile: 1,6 milioni di fan al concerto di Rio - madonna, è record in Brasile: 1,6 milioni di fan al concerto di Rio - madonna a Rio De Janeiro: il servizio del TG1. Siti, account social, quotidiani, telegiornali di tutto il mondo, del concerto record in Brasile della Ciccone ne hanno parlato tutti e se ne è occupato ...

Madonna di Pompei: attesa e fermento per la Supplica di maggio. Il testo e dove seguirla in TV - madonna di Pompei: attesa e fermento per la Supplica di maggio. Il testo e dove seguirla in TV - Quest'anno il solenne rito sarà officiato da mons. Giuseppe Favale vescovo di Conversano-Monopoli e mons. Tommaso Caputo arcivescovo prelato di Pompei ...