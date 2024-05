Un weekend ricco di risultati incoraggianti Martinengo - Giunti e Salvadè | salti di gloria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Sono molti i beidegli azzurri nel fine settimana tra salto ostacoli, dressage e dressage paralimpico. Tali da sottolineare come i nostri binomi siano reattivi, competitivi e grintosi. Anche nel salto ostacoli che attraversa un momento difficile causa scarsità di cavalli confermati. Ieri nel prestigioso “cinque stelle” di Windsor la tre volte campionessa italiana GiuliaMarquet (Delta de L’Isle) ha calato l’asso, realizzando uno strepitoso doppio zero nel Rolex GP che l’ha collocata al 5° posto fra 11 autentiche star in barrage: nell’ordine di classifica il vincitore Fuchs (Leone Jei), poi Wathelet (Bond Jamesbond de Hay), il campione d’Europa Guerdat (Dynamix de Belheme), Whitaker Jr (Vermento). Tutti classificati dal cronometro. E solo una banale toccata nel secondo giro ha impedito di essere della partita finale a De Luca ...