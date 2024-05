Un nuovo inizio per l’Eritrea insieme all’Italia | Asmara guarda a Roma e al Piano Mattei per ripartire

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 6 maggio 2024) L’Italia per l’Africa passerà anche da qui. Dalla ricostruzione del porto di Massaua, ma anche dalla valorizzazione delle straordinarie risorse naturali e ambientali che questo incredibile Paese offre.non aspetta altri che il governo italiano per iniziare. Se lo sono detti mesi fa il nostro Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e il riservatissimo Presidente eritreo, Isaias Afwerki, in occasione della visita di Stato a. E l’Italia è pronta ora a tornare ad, la piccola, per dare seguito a quegli accordi e contribuire alla crescita delcon le sue eccellenze più qualificate in tutti i settori dall’energia, all’agricoltura, dalle infrastrutture alla cultura e all’arte. Perché se i ministri Adolfo Urso e Francesco Lollobrigida hanno già avuto incontri ...