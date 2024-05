Ultramarathon Vincono Nawratil e Galleani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un week-end all’insegna dello sport, della natura, della tradizione e dell’inclusione: Rapolano Terme ha ospitato la seconda edizione della Crete Senesi, organizzata dal Gruppo Podistico ‘Riccardo Valenti’ con il patrocinio del Comune e del Consiglio Regionale Toscano. Se gli eventi hanno preso il via venerdì con il Pasta Party, messo a punto con l’ausilio della Misericordia di Rapolano e dell’Associazione Settembre Rapolanese, sabato sono andati in scena il City Tour Crete Senesi in bus alla scoperta di Castello di Modanella e di San Gimignanello e la passeggiata ccologica ludico-ricreativa sulle colline delle crete; emozionante la passeggiata dell’inclusione sociale con premiazione per tutti gli atleti diversamente abili. Ieri, poi, è stato il giorno delle gare: la Crete Ultra 50 km, la Crete Long 30 km, e la Crete Short 15 km, solo quest’ultima anche ...