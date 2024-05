Ultime notizie Calcio Estero | Bayer ancora imbattuto e Conceicao incontra il Porto

Abodi: "La Covisoc non è un organo terzo. La riforma Bozza uscita indebitamente, non è definitiva" - Abodi: "La Covisoc non è un organo terzo. La riforma Bozza uscita indebitamente, non è definitiva" - Il ministro dello Sport è intervenuto a Radio anch'io sport sulla probabile creazione da parte del Governo di un'agenzia per il controllo dei bilanci e dei conti delle società professionistiche di cal ...

Euro 2024: Gillette Labs in azzurro, in campo con la Nazionale - Euro 2024: Gillette Labs in azzurro, in campo con la Nazionale - Un binomio che ha contribuito negli ultimi anni alla valorizzazione del calcio femminile e dell'attività giovanile, dando un forte impulso a tutto il nostro movimento. E ora siamo felici di poter ...

La guerra delle figurine degli Europei: la Uefa sbaglia, Panini no - La guerra delle figurine degli Europei: la Uefa sbaglia, Panini no - L'Uefa ha tolto la licenza a Panini e l'ha data all'americana Topps, c'è il Galles non qualificato. Il Telegraph racconta la battaglia commerciale ...