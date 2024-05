Uffizi - addio al biglietto di carta | ecco il biglietto sullo smartphone

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 6 maggio 2024) Nuovo sistema in partenza oggi, si scarica sul telefono, per entrare in museo basterà esibirlo all'ingresso. Il direttore Simone Verde: "Così meno code, accesso più fluido" Stop al ticket di, alle Gallerie degliinizia l'era deldigitale. Da oggi, infatti, gli ingressi acquistati on line sul sito ufficiale del museo (www..it) o