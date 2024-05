UFC Corner #234 Il Ritorno del Re

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un saluto a tutti i lettori di Zona Wrestling da Giammarco Ibba che da Cagliari, ma col cuore alla Farmasi Arena di Rio De Janeiro in Brasile, vi dà il benvenuto all’appuntamento numero 234 di UFC, oggi sui vostri schermi in occasione di UFC 301: Pantoja Vs Erceg “Ildel Re”. Middleweight bout: #13 Paul “Bearjew” Craig Vs #14 Caio “The Natural” Borralho Inizia il primo match della serata contornato dai classici cori di benvenuto della folla locale ai danni di un Craig che, attivo in piedi, cerca più volte di portare a terra l’incontro con diverse chiamate di guardia, ed i due portano a termine un round piuttosto equilibrato nonostante la palese superiorità di Borralho nella fase di striking che gli permette di connettere i propri colpi a distanza su un Craig che più volte lascia il mento alto e scoperto, probabilmente ...