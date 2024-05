Ue - valutiamo se accettare invito a inaugurazione di Putin

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) "Possiamo confermare che il Cremlino ha spedito inviti ai Paesi europei a partecipare alla cerimonia didi Vladimire stiamo discutendo con gli Stati membri su come rispondere". Lo ha detto un portavoce del Servizio di Azione Esterna della Commissione Europea. "La decisione finale non è ancora stata presa, stiamo prendendo in considerazione tutti gli elementi ma l'alto rappresentante Josep Borrell è contrario adl'", ha sottolineato il portavoce. Stando a fonti dell'ANSA, ieri alcuni Paesi Ue si erano detti contrari e determinati a boicottare l'eventi.