Udinese-Napoli - problema al ginocchio per Osimhen | entra Simeone

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il finale dinon è sereno per la squadra in trasferta. Victorè infatti costretto a lasciare il campo a pochi minuti dalla fine a causa di un dolore aldestro. L’attaccante del club partenopeo ha lamentato un severo fastidio durante il gioco, senzare in contatto con nessuno dei giocatori avversari.si è dunque alzato dalla panchina per sostituirlo.è uscito dal campo sulle proprie gambe e solo gli esami strumentali chiariranno l’entità dell’infortunio. SportFace.

La rete di Osimhen al 51' non basta agli azzurri. I friulani salgono a -2 dalla zona salvezza - La rete di Osimhen al 51' non basta agli azzurri. I friulani salgono a -2 dalla zona salvezza - In avvio di ripresa Cajuste approfitta di una palla persa in area dall'Udinese ma Okoye blocca in due tempi. Al 51' passa il Napoli: cross di Politano, gran stacco di Osimhen che di testa infila sul ...

Udinese-Napoli 1-1: Success risponde a Osimhen, gli azzurri regalano un punto a Cannavaro - udinese-napoli 1-1: Success risponde a Osimhen, gli azzurri regalano un punto a Cannavaro - Posticipo della 35esima giornata di serie A, il match tra Udinese e Napoli sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn con collegamento a partire dalle 20.30. A un anno esatto dalla vittoria ...

Udinese-Napoli 0-1 (Osimhen 51’): annullato il gol del raddoppio - udinese-napoli 0-1 (Osimhen 51’): annullato il gol del raddoppio - Il nigeriano era in posizione di offside. 80' - GOL GOL GOL GOL! RADDOPPIO NAPOLI. DOPPIETTA DI OSIMHEN. Straripante Lobotka sfrutta la prateria lasciata dall'Udinese e serve Osimhen in area. Il ...