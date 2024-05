Udinese-Napoli, che spreco per gli azzurri: Osimhen in Friuli non basta - udinese-napoli, che spreco per gli azzurri: Osimhen in Friuli non basta - Dall’altra parte, Fabio Cannavaro - alla sua prima da avversario del Napoli nelle vesti di allenatore - è costretto a ridisegnare la squadra complici ben sette indisponibili tra qualifiche ed ...

Udinese-Napoli 1-1, cronaca e tabellino: Success la pareggia al 92’ - udinese-napoli 1-1, cronaca e tabellino: Success la pareggia al 92’ - udinese-napoli 1-1, cronaca e tabellino del match. – Il posticipo della giornata numero 35 di Serie A ha visto di fronte Udinese e Napoli sfidarsi in un match fondamentale per i rispettivi obiettivi.

Pagelle Udinese-Napoli 1-1: Osimhen non basta, Success beffa gli azzurri nel recupero, Lindstrom spaesato - Pagelle udinese-napoli 1-1: Osimhen non basta, Success beffa gli azzurri nel recupero, Lindstrom spaesato - Serie A 35° giornata udinese-napoli 1-1 top e flop: Osimhen segna sempre contro i bianconeri, assist di Politano, Lobotka ok. Success all'ultimo respiro ...