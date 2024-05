Ucraina | Kiev - ' Mosca ha attaccato 6 villaggi nella regione di Sumy'

(Di lunedì 6 maggio 2024), 6 mag. (Adnkronos) - Le forze russe hannoseinell'oblast di. Lo ha riferito l'amministrazione militare regionale, aggiungendo che ieri sono state registrate più di 22 esplosioni ma che non ci sono state vittime. Ad essere state colpite, sono le comunità di Khotin, Yunakivka, Bilopillia, Krasnopillia, Velyka Pysarivka ed Esman Stamattina, l'amministrazione militare diha riferito che le forze russe avevano effettuato attacchi con droni sulle infrastrutture energetiche della, provocando parziali blackout nell'area.

