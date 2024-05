Uccide coinquilino e trascina corpo in strada | confessione clamorosa

Un uomo a Pavia ha ucciso il suo coinquilino e lo ha trascina to senza vita sul marciapiede davanti a casa sua. È stato lui stesso a confessa re ai carabinieri l’omicidio , avvenuto durante una lite violenta. Come riporta La provincia pavese, alle 5 ...

Trovato morto per strada davanti una villetta a Pavia: arrestato il coinquilino - Trovato morto per strada davanti una villetta a Pavia: arrestato il coinquilino - Il pensionato ha colpito alla testa l'amico, uccidendolo, e ne ha poi trascinato il cadavere fuori dalla villetta che i due condividevano in periferia ...

Pavia, uccide il coinquilino per una lite: “Gli ho dato una botta in testa” - Pavia, uccide il coinquilino per una lite: “Gli ho dato una botta in testa” - “Gli ho dato una botta alla testa', questa la confessione Fausto Baiguera, arrestato per il delitto scoperto in mattinata a Pavia. Il sessantanovenne è il proprietario dell'appartamento dove sarebbe a ...

Pavia: 69enne uccide il coinquilino 36enne/ Il corpo abbandonato in strada: da chiarire il movente - Pavia: 69enne uccide il coinquilino 36enne/ Il corpo abbandonato in strada: da chiarire il movente - Pavia: 69enne uccide il coinquilino 36enne e abbandona il corpo sul marciapiede davanti a casa. Interrogato dagli inquirenti, ha confessato ...