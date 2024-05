Tuttosport – il comunicato ufficiale della Juve - i tempi di recupero

(Di lunedì 6 maggio 2024) 2024-05-06 16:12:24 Calciomercato, dalla redazione piemontese di: Non arrivano buone notizie nel day after di Roma-ntus per Massimiliano Allegri. Nel corsogara dell’Olimpico si è fatto male Danilo: nelle scorse ore il difensore brasiliano ha fatto ricorso agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. Danilo infortunato, la notaQuesto ildiramato dal club bianconero: “Danilo, nel corsogara di ieri sera (5 maggio 2024, ndr) Roma-ntus, ha riferito un fastidio muscolare alla coscia sinistra. Il calciatore questa mattina è stato sottoposto a esami strumentali presso il JMedical che hanno rilevato una lesione miotendinea di basso grado del bicipite femorale. Danilo ha già iniziato ...

2024-03-25 14:36:44 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport : Due brutte notizie in casa Inter . Simone Inzaghi, infatti, in vista della gara contro l’Empoli perde De Vrij e ha in dubbio Sommer. I due giocatori si sono sottoposti ...

BARI - Polito aggredito in autogrill, la società esprime solidarietà, il comunicato - BARI - Polito aggredito in autogrill, la società esprime solidarietà, il comunicato - Ciro Polito, d.s. del Bari, è stato aggredito di ritorno da Cittadella. La società pugliese ha espresso solidarietà nei suoi confronti con un comunicato ufficiale: "SSC Bari esprime vicinanza e solida ...