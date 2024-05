Tutto quello che devi sapere sulla conduttrice

Serena Bortone a Silvia Toffanin: “Non sono una testa calda ma una dipendente del servizio pubblico” - Serena bortone a Silvia Toffanin: “Non sono una testa calda ma una dipendente del servizio pubblico” - Serena bortone, nota giornalista, si è recentemente aperta riguardo la sua carriera e la sua vita personale in un'intervista a Verissimo su Canale 5. Dopo il noto caso Scurati in Rai, la bortone discu ...

Elezioni comunali, quattro candidati sindaco: 22 liste in campo e oltre 700 aspiranti i al Consiglio - Elezioni comunali, quattro candidati sindaco: 22 liste in campo e oltre 700 aspiranti i al Consiglio - Quattro candidati sindaco, 22 liste e un esercito di oltre 700 aspiranti a una poltrona in consiglio comunale. In vista delle amministrative dell’8 e 9 giugno a Lecce, è già ...

Serena Bortone dopo il caso Scurati: «Nella vita si paga un prezzo per tutto. Ma l'importante è fare il proprio dovere» - Serena bortone dopo il caso Scurati: «Nella vita si paga un prezzo per tutto. Ma l'importante è fare il proprio dovere» - Serena bortone, giornalista e conduttrice Rai ... Nella vita si paga un prezzo per tutto. Ma l'importante è fare il proprio dovere». Le donne nel mondo del lavoro La giornalista ha espresso la sua ...