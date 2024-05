Treviso - la leghista Rosanna Conte fa campagna elettorale all’evento contro i tumori | gli organizzatori le tolgono il cartello

(Di lunedì 6 maggio 2024) Quale migliore occasione per farsi pubblicitàche partecipare, con tanto di maglietta rosa e scarpe da ginnastica, alla camminata “in rosa” che ha richiamato nel capoluogo della Marca più di diecimila donne? Poco importa se la manifestazione promossa dalla Lilt, la Lega Italiana per la lotta, aveva il solo scopo di raccogliere fondi per la ricercala malattia, con il motto “prevenire è vivere”. L’eurodeputata, veneziana e in cerca di rielezione a Bruxelles, ha pensato di sfruttare l’appuntamento “podistico a passo libero” per esibirsi con undal messaggio inequivocabile: “in Europa”. A corollario, l’avvocatessa che vive a Caorle, ha ...

Europarlamentare alla corsa benefica con il cartello elettorale, polemica alla Treviso in rosa - Europarlamentare alla corsa benefica con il cartello elettorale, polemica alla treviso in rosa - Rosanna Conte, esponente veneziana della Lega al Parlamento Ue e candidata per la prossima tornata elettorale, finisce sotto accusa per il cartello con cui si ...

Alla Treviso in Rosa con il cartello elettorale. La candidata leghista veneziana Rosanna Conte scatena la bufera - Alla treviso in Rosa con il cartello elettorale. La candidata leghista veneziana Rosanna Conte scatena la bufera - treviso - La prima bagarre elettorale scoppia nella Marca, alla "treviso in Rosa", marcia benefica organizzata ogni anno dalla Lilt per raccogliere fondi per sostenere la ricerca contro ...

Voto di scambio politico-mafioso, 7 arresti nel Napoletano - Voto di scambio politico-mafioso, 7 arresti nel Napoletano - ROMA, 06 MAG - Dalle prime luci dell'alba i carabinieri della compagnia di Torre Del Greco (Napoli) stanno dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare (sei arresti in carcere e uno ai domic ...