Trevisani: 'Lautaro Si prende una pausa-gol ogni stagione, a 10 milioni l'anno c'è gente superiore a lui - trevisani: 'Lautaro Si prende una pausa-gol ogni stagione, a 10 milioni l'anno c'è gente superiore a lui - Nel corso della puntata di ieri di Pressing il noto telecronista e volto tv Riccardo Tevisani ha voluto dire la sua sul momento che sta attraversando Lautaro Martinez.

“Non lo rinnoverei”, il giornalista spiazza i tifosi dell’Inter: l’ha detto sul rinnovo del big - “Non lo rinnoverei”, il giornalista spiazza i tifosi dell’Inter: l’ha detto sul rinnovo del big - Dopo una stagione da 26 gol, lo stipendio dell’argentino è destinato ad alzarsi. trevisani: “A 10 milioni non rinnoverei Lautaro”: la frase spiazza tutti Ai microfoni di Pressing, Riccardo trevisani ...

Trevisani provoca: "Portiere clamoroso, qualcuno lo lasciava in panchina". Zazzaroni: "Non mi far dire parolacce" - trevisani provoca: "Portiere clamoroso, qualcuno lo lasciava in panchina". Zazzaroni: "Non mi far dire parolacce" - Negli studi di Pressing si è verificata una discussione innescata dal giornalista sportivo Riccardo trevisani che ha suscitato la reazione di Ivan Zazzaroni.