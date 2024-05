Trecce e pesciolini ricamati Così Chanel va in crociera

(Di lunedì 6 maggio 2024) Qualcuno ha immaginato la Lolita de "L'amante" di Marguerite Duras sulla passerella della collezioneCruise 2024-2025. Sono donne che desiderano ancora essere le adolescenti che sono state e che non vogliono perdere quel lato fanciullesco nel vestirsi. Non a caso hanno i capelli raccolti in una lunga treccia che scende da un lato. La sfilata a Marsiglia, sulla terrazza della Cité Radieuse, un complesso disegnato da Le Corbusier negli anni Cinquanta, sprigiona un senso di libertà molto forte. La direttrice creativa della maison Virginie Viard si è ispirata «ai codici dello stile di vita, della quotidianità e a tutto ciò che invita al movimento, come il mare e il vento».sulla terrazza che sembra il ponte di una nave, si sono alternati abiti che sanno di acqua salata, di vacanza, senza mai offuscare il fascino dell'alta sartoria di ...

