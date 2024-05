Tre Denari - l’autovelox bocciato dal Tribunale | annullata la multa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 6 maggio 2024) Fiumicino, 6 maggior 2024 – Vinto il ricorso “contro”su via Tre: la sentenza deldi Civitavecchia parla chiaro e una delle questioni più dibattute degli ultimi tempi ha trovato, in questo caso, un lieto fine. Tale sentenza ha stabilito infatti “l’illegittimità del verbale, non essendo la strada in questione riconducibile a ‘strada urbana di scorrimento’. A presentare il ricorso è stato l’Avvocato Adriano Simonetti che ha spiegato a ilfaroonline.it come “Quell’impianto di rilevazione elettronica della velocità sia stato installato nel 2009, su richiesta del Comune, e autorizzato senza una previa verifica“. Oraè stato disattivato già da mesi, ma intanto nel tempo, le multe sono fioccate e hanno superato il migliaio. Il ricorso vinto ha creato, quindi, un precedente: “Le ...