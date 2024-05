Trampolino svizzero per Banca Generali

Boxe, Etinosa Oliha alla prima difesa del mondiale WBO: in Germania sfida Vukshinaj, sognando Las Vegas - Vukshinaj, svizzero di origini kosovare, parte con i sfavori del ... Non sarà un match facile, ma abbiamole carte in regola per poter ... Però se questo deve essere il mio trampolino di lancio, allora ...

Tennis, il calvario di Peter Lundgren ex coach di Federer: amputato il piede sinistro dopo un'infezione - ... primo torneo conquistato in carriera, fu il trampolino di lancio ... fu il trampolino di lancio per un'ascesa che in quell'anno vide ... lo consegnò alla storia come il primo atleta svizzero capace di ...