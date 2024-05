Tragedia in India | i genitori litigano e la madre getta il figlio disabile in un fiume infestato da coccodrilli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 6 maggio 2024) Dopo continui litigi, è avvenuta lae padre di undi sei annianimatamente anche in pubblico, a ridosso di un fiumiciattolo. In preda all’ira, laha preso alla lettera quello che provocatoriamente le diceva il marito: “butta via nostro, non fa altro che mangiare!”. E così, la donna ha afferrato il piccolo inerme, scaraventandolo nel canale,da. Gli anfibi sono subito emersi, dilaniando il piccolo. Assurdaa Karnataka, nella regione a Sudovest dell’.Leggi anche: Ragazzo di 26 anni si schianta in auto contro un semaforo e muore: ferite due ragazze Il litigio e laUna donna di ...