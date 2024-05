Trafitto da una spranga di metallo di un metro dopo volo di 5 metri | l’asta gli trapassa inguine - addome e torace

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 6 maggio 2024) I fatti sono avvenuti in Brasile e hanno visto vittima un operaio di 57 anni, miracolosamente scampato ad una caduta da un ponteggio. Ricoverato al Complexo Hospitalar do Trabalhador di Curitiba, in appena due giorni era già in grado di camminare e mangiare autonomamente.