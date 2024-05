Tour de France 2024 - uno spiraglio per Vingegaard | Potrebbe recuperare in tempo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 maggio- Mentre Tadej Pogacar, come da previsioni, dà spettacolo al Giro d'Italiacon addosso già la maglia rosa, il suo più grande rivale Jonasporta avanti il suo programma di recupero dopo la terribile caduta occorsa al Giro dei Paesi Baschi: in quell'occasione il danese rimediò contusioni e fratture a costole e clavicola e, soprattutto, uno pneumotorace che avrebbe in seguito richiesto addirittura un intervento chirurgico come acme di un calvario che sembra alle battute finali. Parola di Merijn Zeeman. I dettagli Il direttore sportivo della Visma-Lease a Bike, che a breve saluterà il mondo del ciclismo per abbracciare quello del calcio e in particolare dell'AZ Alkmaar, è stato intercettato dai microfoni di Wielerflits, ai quali ha lasciato più di una chance di vedere ...