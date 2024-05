Torremaggiore - ladri fanno esplodere bancomat

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

Tecnica dell'esplosione per il furto aldella filiale Monte dei Paschi di Siena a, in provincia di Foggia. L'ordigno è stato posizionato e fattonella notte, attorno alle 3, davanti allo sportello che si trova in corso Matteotti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere del sistema di sorveglianza per risalire agli autori. I danni sono da quantificare.