Torino - manifestante sventola bandiera pro Palestina durante il Giro d' Itali - arrestata e poi rilasciata dalla polizia - VIDEO

Tensione a Torino dove un gruppo di attivisti pro Palestina e appartenenti ai centri sociali ha cercato di forzare il cordone di polizia nei pressi di Palazzo Nuovo, sede dell’università per raggiungere la zona rossa in piazza Carlina, dove è ...

A Torino il corteo per il Primo maggio è stato caratterizzato dalla pioggia battente. In piazza oltre ai sindacati e ai lavoratori sono scesi diversi manifestanti pro Palestina . Durante il corteo alcuni manifestanti hanno intonato cori contro il ...

Il pm libera l’attivista pro Palestina arrestata al Giro - Il pm libera l’attivista pro palestina arrestata al Giro - Ha trascorso la notte in una camera di sicurezza del commissariato San Paolo. Ma il pm Francesco Pelosi ha ritenuto non ci fossero gli estremi per chiedere alcuna misura cautelare per Sara Munari, att ...

La protesta degli studenti in favore della Palestina arriva anche in Italia: tende all'Università di Bologna - La protesta degli studenti in favore della palestina arriva anche in Italia: tende all'Università di Bologna - La protesta si espande. Arriva anche in Italia la serie di manifestazioni studentesche in favore della palestina che sta attraversando gli Stati Uniti e l’Europa. A Bologna sono state montate alcune ...