Torino - insulti ai tifosi dal bus della squadra | Ciao ciao pezzi di me**da La Stampa

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ala commemorazione di Superga è stata macchiata da un video girato all’intero del pullman. Il giocatore Gemello ha girato un video all’interno del pullman nel momentopartenza dal piazzaleBasilica. Il suo intento era quello di filmare l’entusiasmo dei, ma in sottofondo si sentono le voci dei suoi compagni diche insultavano i loro fan. Lo racconta “La“: «Non sono stato io». Il giorno dopo la commemorazione di Superga e il grande abbracciogente, sembra già finito quel clima di unione respirato in ricordo del Grande. Perché c’è un nuovo video, dopo il famoso scontro tra Juric e Vagnati di due estati fa, che sta agitando lo spogliatoio di Juric e il ...

