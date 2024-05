Tonino Lamborghini era consapevole di essere il padre di Flavia Borzone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 6 maggio 2024) Bologna, 6 maggio 2024 – L’imprenditore"eradiildi" e in passato "si è offerto, pur non riconoscendola come figlia, di sostenerla economicamente". È quanto si legge nelle tre testimonianze raccolte in fase di indagini difensive e contenute nei verbali depositati ieri mattina in aula dagli avvocati romagnoli Sergio Culiersi, Carlo Zauli e Gianmaria Romanello. I tre legali assistono la 36ennee la madre Rosalba Colosimo nel processo che le vede imputate con l’accusa di diffamazione. Le due donne, infatti, sono state entrambe accusate dall’imprenditore per aver rivelato durante una trasmissione televisiva che la ragazza era figlia di...