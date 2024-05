Tomori che pasticci. Leao è spento. Bennacer in crescita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) SPORTIELLO 6. In leggero ma fatale ritardo sul traversone del tris, prima super doppia parata su Thosrsby ed Ekuban. FLORENZI 7. Si catapulta in area con un movimento da centravanti e giganteggia nonostante sia in difetto di centimetri. Per il resto tiene d’esperienza in corsia. GABBIA 7. Lavora sodo e nell’ombra, con grande applicazione tattica. Non riesce a rimediare su Ekuban, allora lo imita svettando su tutti e incornando il 2-24.5. Ingenuità colossale e rigore. Poi tiene soprattutto di fisico, ma crolla ancora perdendosi Ekuban e "servendo" Retegui. THEO HERNANDEZ 5. Molle su Vogliacco, perde due palloni sanguinosi in venti minuti. Sfiora il gol di testa, discese che finiscono sempre in un nulla di fatto. REIJNDERS 5.5. Prova a impostare, ma non accende mai la luce. Prova a lottare e si prende un’ammonizione.6. ...