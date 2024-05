Tiziano Caliendo | parla il nuovo responsabile Lega Salvini Premier della 9ª Municipalità

L'osservatore che sta sempre un passo davanti agli altri è quello che intuisce per primo le qualità di un giocatore. In quella...

Squalificato per doping Nuova carriera da attore per Pogba: reciterà nel film “4 Zeros” del regista Onteniente - Squalificato per doping Nuova carriera da attore per Pogba: reciterà nel film “4 Zeros” del regista Onteniente - Lontano dai campi per quattro anni a causa di una squalifica per doping – riscontrata dopo Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto – Paul Pogba intraprende una nuova carriera da attore in Francia. Sec ...

Assunzioni Eni 2024: c’è posto per oltre 100 nuovi profili - Assunzioni Eni 2024: c’è posto per oltre 100 nuovi profili - Nuova campagna assunzioni per Eni nel 2024, con oltre 100 nuove posizioni disponibili in diverse regioni italiane. Come candidarsi.

Un anno dopo l'incoronazione re Carlo non è più «l'uomo freddo e distaccato» di un tempo - Un anno dopo l'incoronazione re Carlo non è più «l'uomo freddo e distaccato» di un tempo - Oggi il sovrano sta combattendo la sua battaglia contro il cancro, e la malattia ha dato al re e al suo popolo la possibilità di condividere un’esperienza cruda e forte come mai era successo prima d’o ...