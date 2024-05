TikTok - è guerra Usa-Cina Ultimatum contro l' app accusata di rubarci i dati e spegnerci il cervello

(Di lunedì 6 maggio 2024) Perché i big della Terra si scaldano tanto per i reel di intrattenimento? Gli Stati Uniti temono l'effetto "cavallo di Troia" in Occidente, Pechino rilancia con formule che incollano (ancora di più) allo schermo

TikTok, controllata dalla cinese ByteDance e presente sugli smartphone di 170 milioni di statunitensi, rischia di trovarsi negli Usa di fronte ad una situazione senza precedenti.

Non c'erano droni o aerei in volo al momento dell'esplosione nella base militare nell'Iraq centrale che ospita truppe dell'esercito ed ex paramilitari filo-iraniani di Hachd al-Chaabi, integrati nelle forze regolari irachene. Lo ha fatto sapere il ...

I migliori browser per difendere la vostra privacy - I migliori browser per difendere la vostra privacy - Abbiamo raccolto una serie di valide alternative a Google Chrome, per chi vuole sfuggire ai tracker e mantenere l'anonimato in rete ...

Ramonda, Teya Dora: la canzone della Serbia in gara all’Eurovision 2024 (Testo e Significato) - Ramonda, Teya Dora: la canzone della Serbia in gara all’Eurovision 2024 (Testo e Significato) - Il testo completo della canzone Ramonda di Teya Dora. Scopri il significato del brano musicale e la traduzione del testo.