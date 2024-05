Ti amo con umiltà le parole di Ambra Angiolini per Leonardo Renga che compie 18 anni

(Di lunedì 6 maggio 2024), il figlio cheha avuto dall’ex compagno Francesco18, e la mamma ha pensato di dedicargli delle bellissimesul suo profilo Instagram, mostrando una foto del ragazzo quando era bambino. Ai miei occhi ti mancherà sempre un dentino davanti – scrive l’attrice e conduttrice – 18che lavori su te stesso e senza saperlo anche su di me… Ti amo cone gentilezza. BUON COMPLEANNO LEO. A unirsi ai festeggiamenti per il secondogenito, nato dopo Jolanda, anche il padre, Francesco, che sceglie, come, un’immagine dell’infanzia, ma in bianco e nero. Amore di papo… Oggi sono 18 ed io non ci posso credere. Ti vedo ...

