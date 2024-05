The Transporter – Legacy - Ed Skrein in un action mozzafiato | le curiosità da conoscere

(Di lunedì 6 maggio 2024) Theè il quarto film della celebre saga con protagonista il personaggio di Frank Martin, ma con una grande novità rispetto ai prequel, ovvero il passaggio di testimone da Jason Statham a Ednell’iconico ruolo. Restano identici invece, la suspense e l’azione quasi nevrotica che caratterizzano in pratica ogni scena. Anche stavolta, per gli appassionati del genere, c’è da divertirsi. Il film va in onda nella prima serata di Lunedì 6 Maggio su Italia Uno: ecco tutte leda. The: la trama in breve e il cast L’ex mercenario Frank Martin adesso si guadagna da vivere come autista un po’ particolare in Costa Azzurra: trasporta pacchi scottanti da un luogo all’altro per conto di criminali. Ad un certo punto ...

Per la prima serata in tv, lunedì 6 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il clandestino ”, con Edoardo Leo. Verranno proposti due episodi dal titolo “La ragazza scomparsa” e “Il cielo sopra Lambrate”. Nel primo, Bonetti ha scoperto ...

The Transporter Legacy : trama, cast e streaming del film Questa sera, lunedì 6 maggio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Transporter Legacy (The Transporter Refueled), film del 2015 diretto da Camille Delamarre. La sceneggiatura è ...

Come finisce The Transporter Legacy, finale spiegazione del film - Come finisce The transporter legacy, finale spiegazione del film - Il finale del film “The transporter legacy” è ricco di azione e tensione. La trama culmina con una sparatoria senza tregua che vede il protagonista, Frank Martin, interpretato da Ed Skrein, coinvolto ...

THE TRANSPORTER LEGACY, ITALIA 1/ Curiosità, trama e cast del film in diretta streaming su Mediaset Infinity - THE transporter legacy, ITALIA 1/ Curiosità, trama e cast del film in diretta streaming su Mediaset Infinity - The transporter legacy, in onda oggi, lunedì 6 maggio 2024, su Italia 1 alle 21,20 e va in diretta streaming video su Mediaset Infinity.

The Transporter Legacy, la recensione: un reboot a corto di carburante - The transporter legacy, la recensione: un reboot a corto di carburante - La recensione di The transporter legacy, film dove Ed Skrein prende il posto di Jason Statham. Una produzione anonima e ricca di forzature, priva di emozione e tensione. Stasera su Italia1.