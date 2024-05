The Idea of You - l' autrice rimpiange di aver detto che Harry Styles l' ha ispirata | Lo usano per il clickbait

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il nome diè stato usato talmente tanto per fareche l'di Theof You si pente dilo nominato come modello di riferimento per il suo personaggio fictional. Robinne Lee, l'di Theof ??You,diinizialmente affermato che la fonte di ispirazione della sua storia è. In una nuova intervista, Lee mette le mani avanti e spiega che il personaggio di Hayes Campbell, membro di una boy band britannica fictional, non è stato semplicemente ispirato dall'ex membro degli One Direction. Il tutto per difendersi dall'accusa di"scritto una fan fiction". "Non la considero affatto una fan fiction", ha ...