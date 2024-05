The idea of you | la parabola divina dei capelli di Anne Hathaway

(Di lunedì 6 maggio 2024) Qual è la probabilità dell’amore a prima vista? Secondo quale percentuale ci si potrebbe innamorare dopo pochi minuti dall’incontro con una persona? Con il film Theof you, su Prime Video, con, nelle vesti dell’attrice protagonista e della produttrice del film, ci si innamora doppiamente. Senza spoiler, ci si innamora della storia di(nel film si chiama Solene ed è una gallerista d’arte di 40 anni) con il giovane cantante Hayes degli August Moon. E del tagliocon frangia dile se, come lei, si hanno 40 anni e oltre. Un hairlook che la protagonista indossa, a meraviglia, per buona parte del film, ...

Trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Robinne Lee, The Idea of You è sicuramente il film del momento. Protagonisti della pellicola targata Prime Video e diretta da Michael Showalter sono Anne Hathaway e Nicholas Galitzine , ...

Se vi piacciono le commedie romantiche, o se non vi interessano particolarmente ma avete voglia di vedere un film leggero senza essere banale e scontato, dovete concedere un'opportunità a The Idea of You, uscito su Prime Video il 2 ...

È un buon momento per le commedie romantiche. Se ne producono sempre di più, anche se non sempre con qualità, ma almeno l’industria si sta ricordando che esistono anche loro. E che potenzialmente ci fai tanti soldi. The Idea of You era uno dei film ...

