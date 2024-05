Terremoto Campi Flegrei oggi alle 16 21 Scossa lieve - magnitudo 1 6

Bradisismo nei Campi Flegrei, Centro Plinivs: studio su vulnerabilità sismica di 12mila edifici - Bradisismo nei campi flegrei, Centro Plinivs: studio su vulnerabilità sismica di 12mila edifici - Si è tenuto oggi a Bacoli l'incontro sul bradisismo e il rischio vulcanico organizzato dalla Regione Campania, dal Dipartimento di Protezione Civile e dal Comune di Bacoli, ...

DALLA NIGERIA - Adewuji: "Osimhen andrà al Psg o al Chelsea" - DALLA NIGERIA - Adewuji: "Osimhen andrà al Psg o al Chelsea" - Intervenuto ai microfoni di campi flegrei tv, per Azzurro99, il giornalista nigeriano Lolade Adewuyi, ha parlato di Victor Osimhen e del suo futuro in azzurro: "Futuro Osimhen La notizia è che partir ...

Da casa dei boss a scuola per cuochi con sindrome di Down, questa villa confiscata alla camorra torna a vivere grazie a uno chef stellato - Da casa dei boss a scuola per cuochi con sindrome di Down, questa villa confiscata alla camorra torna a vivere grazie a uno chef stellato - A Quarto, nella provincia di Napoli, una villa confiscata diventa scuola di cucina per i ragazzi con sindrome di Down ...