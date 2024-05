Terminata la kermesse a Malmo - uscirà poké melodrama - il suo primo album di inediti Poi un tour in Italia e in Europa

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 6 maggio 2024) Mancano poche ore all’inaugurazione dell’Eurovision 2024. E Angelina Mango – sul palco dicon La noia – non vede l’ora di scatenarsi a nome dell’. La manifestazione comincia domani sera 7 maggio con la prima semifinale, per proseguire il 9 con la seconda (tutt’e due in diretta su Rai 2 dalle 20.15, Rai Play e in simulcast su Rai Radio 2). La finalissima è invece fissata per sabato 11 maggio, in diretta dalle 20.40 su Rai 1. Angelina Mango fa già sognare Eurovision 2024: la prima prova è ...