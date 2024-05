Tennis - l’annuncio gela Roma | addio inaspettato

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 6 maggio 2024)ha colto di sorpresa i tifosi perché nell’aria non c’era alcuna avvisaglia: è successo all’improvviso. In tutta onestà, fra i due lui è parso essere sempre quello più preso. Che non significa che lei non lo fosse, attenzione, ma che spiega come mai Paula Badosa abbia datomentre Stefanos Tsitsipas, dal canto suo, abbia scelto la strada del silenzio in queste ore che, di sicuro, non saranno state facili né per l’uno e né per l’altra. LaPresse – ilveggente.itIl greco era certo che sarebbe stato per sempre e non ne ha mai fatto mistero, tanto è vero che, in più occasioni, aveva commosso tutti parlando dellata spagnola come della sua anima gemella. A vederli, in effetti, parevano parecchio affiatati. Si allenavano insieme sia in campo che in palestra, sfrecciavano a bordo dell’Aston ...