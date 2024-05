Teheran si muove in Asia Meridionale Ecco le ultime tappe

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 6 maggio 2024) La scorsa settimana ha visto il Presidente iraniano Ebrahim Raisi impegnarsi in un tour diplomatico dell’, visitando il Pakistan da lunedì a mercoledì prima di recarsi giovedì in Sri Lanka per un viaggio di un giorno. Il peso di questi viaggi è tutt’altro che trascurabile, poiché evidenziano determinate realtà geopolitiche su cui l’attenzione dell’opinione pubblica occidentale talvolta non si sofferma abbastanza. Le visite di Raisi mostrano infatti come l’accrescersi dell’instabilità della regione mediorientale, processo a cuiha contribuito in modo più o meno diretto, non abbia minato la capacità d’azione diplomatica del Paese sciita nel quadrantedel continentetico. Durante il suo tour diplomatico il leader iraniano ha concordato con il Pakistan lo sviluppo di ...