Tajani - Italia non sarà a cerimonia insediamento di Putin

(Di lunedì 6 maggio 2024) "Noi non abbiamo l'ambasciatore a Mosca, perché ancora non ha avuto il gradimento la nostra ambasciatrice Piccioni nominata dal Cdm. C'è l incaricato d'affari, ma non parteciperà alla" dididomani. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di FI, Antonio, interpellato sull'appello del Ppe a boicottare l'di

L'annuncio di esercitazioni delle forze nucleari tattiche, il primo pubblico, «nel breve futuro», in una località non precisata della Russia, precede di qualche ora l'insediamento di Vladimir Putin per il quinto mandato da Presidente, a due giorni ...

Putin: i paesi Ue divisi sulla partecipazione all'insediamento del quinto mandato dello Zar - putin: i paesi Ue divisi sulla partecipazione all'insediamento del quinto mandato dello Zar - I paesi membri dell'Unione europea (UE) hanno ricevuto l'invito all'insediamento del presidente russo Vladimir putin, ma non hanno ancora preso una decisione definitiva sulla partecipazione all'evento ...