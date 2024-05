Tajani a Salvini - in Europa FI mai alleata con Afd

(Di lunedì 6 maggio 2024) "Sulle alleanze europee, noi siamo nel Ppe, la prima forza che c'è. Certamente non faremo mai alleanze con Alternative für Deutschland perché è alternativo al nostro modo di pensare". Così il leader di FI Antonio, dopo le parole del segretario leghista Matteo, secondo cui "se certa politica italiana, ahimè anche nel centrodestra, preferisce Macron a Le Pen, fa una scelta molto chiara". "Io ho vinto con un'alleanza fra popolari, conservatori e liberali nel 2017, anche se poi la Lega non mi votò - ha aggiunto l'ex presidente del Parlamento Ue -, però abbiamo sconfitto la sinistra con questa coalizione".

