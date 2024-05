Successo della Conferenza di Promozione della Cooperazione Commerciale Industriale Cina (Shanxi) - Italia - Successo della Conferenza di promozione della cooperazione Commerciale Industriale Cina (Shanxi) - Italia - Guidizzolo (MN) 6 Maggio 2024. La 'Conferenza di promozione della cooperazione Commerciale Industriale Cina (Shanxi) - Italia', tenutasi Venerdì 26 Aprile presso il MASeC di Guidizzolo (MN), ha visto ...

Nicola Paldino rieletto presidente Bcc Mediocrati - Nicola Paldino rieletto presidente Bcc Mediocrati - L'assemblea della Bcc Mediocrati, riunitasi in seduta ordinaria e straordinaria a Rende, ha rieletto le cariche sociali confermando la propria fiducia al rinnovato consiglio di amministrazione guidato ...