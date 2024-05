Strega Alberti e Chin8 Neri lanciano Stregotto | il nuovo cocktail a Napoli il 16 maggio

(Di lunedì 6 maggio 2024)Benevento SpA edanno appuntamento agiovedì 162024, ore 18.30 – Scotto Jonno,– Galleria Principe diXIV, XVII per la presentazione ufficiale e degustazione del. Con il Bartender Ugo Acampora, curatore della miscelazione, le due icone del gusto italiano racconteranno la genesi del Drink e i progetti che condivideranno nei mesi a venire, con la moderazione del giornalista Carmine Maione. Dopo la presentazione seguirà un aperitivo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Napoli si tinge di giallo con il Festival del giallo in villa Floridiana - napoli si tinge di giallo con il Festival del giallo in villa Floridiana - napoli - La città dov'è tutto azzurro tra qualche settimana sarà invasa da un altro colore: il giallo. Dal 23 al 26 maggio in Villa Floridiana al Vomero ci ...

Il «Festival del giallo» a Napoli ha scelto il Vomero - Il «Festival del giallo» a napoli ha scelto il Vomero - Nella città del giallo c’è un quartiere più giallo degli altri. È il Vomero, zona di nascita di due autori che più degli altri, a napoli, hanno ...

Napoli, il Festival del Giallo nel parco della Floridiana: dirigono - napoli, il Festival del Giallo nel parco della Floridiana: dirigono - Dopo due anni nella splendida sede dell’Istituto francese Grenoble di napoli, con ottanta scrittori che in solo due edizioni hanno trasformato la grande festa dei delitti di carta in uno ...