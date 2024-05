StraVaganza del coreografo Suels Mendoza al Teatro Civico 14 di Caserta

(Di lunedì 6 maggio 2024). L’Associazione Arabesque – ARB Dance Company, Organismo di Produzione della Danza riconosciuto dal Ministero della Cultura Italiana, con la direzione artistica di Annamaria Di Maio, porta in scena “”, spettacolo delvenezuelano Fernando(per diversi anni membro stabile della compagnia del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, attualmente insegnante ospite eal Tampa City Ballet, USA). Debutto nazionale al14 (, Via Francesco Petrarca 25) domenica 12 maggio alle ore 18.30, nell’ambito della rassegna “Off Call for Contemporary Experimental Dance”, la cui programmazione prevede anche la coreografia intitolata “Sustraiak”, di Alessandro Esposito, per la compagnia ...

