Strage sul lavoro nel Palermitano - morti 5 operai Sesto uomo in condizioni molto gravi

(Di lunedì 6 maggio 2024) AGI -sulin provincia di Palermo. Cinque. Tutto è successo intorno alle ore 14 di oggi: diverse squadre di vigili del fuoco sono intervenute a Casteldaccia, in via Nazionale, presso un impianto di sollevamento di acqua reflue della ditta Amato, per il soccorso di alcunidi una ditta esterna che durante alcuni lavori di manutenzione sono stati colti da malore all'interno della vasca di depurazione di acque reflue. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei pompieri dai distaccamenti di Brancaccio e Termini Imerese con il supporto della squadra Saf (speleo alpino fluviale) , dei Sommozzatori e del Nucleo Nncr (nucleare batteriologico, chimico e radilogico). Sono stati recuperati 7(di questi 5 privi di vita il cui decesso è stato costatato dal ...

