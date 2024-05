Strage nel Palermitano | intossicazione nelle fogne - cinque morti

Strage nel Palermitano : intossicazione nelle fogne - cinque operai morti Strage sul lavoro in provincia di Palermo. cinque operai morti. Tutto e' successo intorno alle ore 14 di oggi: diverse squadre di vigili del fuoco sono interventute a Casteldaccia, in via Nazionale, presso un impianto di sollevamento di acqua reflue ...

Lavoro assassino : strage nel Palermitano - cinque vittime ???????Sbarra (Cisl) ad Affari : "Basta sangue - ora mobilitazione" strage sul Lavoro in provincia di Palermo. cinque operai morti. Tutto e' successo intorno alle ore 14 di oggi: diverse squadre di vigili del fuoco sono interventute a Casteldaccia, in via Nazionale, presso un impianto di sollevamento di acqua reflue ...